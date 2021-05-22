شكرا لقرائتكم خبر عن نشطاء يغلقون مواقع تابعة لـ«مكدونالدز» في بريطانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أغلق متظاهرون ناشطون في مجال حقوق الحيوانات السبت أربعة مراكز توزيع بريطانية تابعة لسلسلة مطاعم «مكدونالدز»، مطالبين بأن تصبح نباتية بالكامل بحلول العام 2025.

وأوضحت مجموعة «أنيمل ريبيليين» أنها تعتزم إغلاق مواقع التوزيع في هيميل همستيد وبيزينغستوك وكوفنتري ومانشستر الكبرى، جميعها في إنكلترا، لمدة 24 ساعة على الأقل.

وقال أحد المتظاهرين في كوفنتري في مقطع فيديو نشر على تويتر «نحن في خضم حالة طوارئ مناخية وبيئية وما زلنا نستهلك كميات هائلة من اللحوم بشكل غير مستدام لكوكبنا».

وأكدت «مكدونالدز» أن مراكز التوزيع التابعة لها تواجه حاليا توقفا في عملياتها.

قال ناطق باسم المجموعة «نقوم بتقييم التأثير على عمليات التسليم إلى مطاعمنا وعلى خيارات الوجبات الواردة على قوائمنا. نعتذر لزبائننا عن أي خيبة أمل نتسبب بها».

ولفتت شرطة كوفنتري إلى أنها «تعترف بالحق في الاحتجاج السلمي لكن هناك مخاوف تتعلق بالسلامة لأن المدخل الوحيد إلى موقع التوزيع ونقطة الخروج منه تم إغلاقه وهذا يسبب اضطرابا كبيرا في الأعمال التجارية، وهو أمر نتعامل معه على محمل الجد». (أ.ف.ب)