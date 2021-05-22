العلي والعونان يلتقيان في «هلوسة»

كشف الفنان الكويتي طارق العلي عن تحضيره لعمل مسرحي جديد بعنوان «هلوسة»، من تأليف أحمد فارس، وإخراج عبدالله البصيري، وأعلن ذلك عبر خاصية ستوري «إنستجرام»، مؤكداً أنه يلتقي فيها مع الفنان أحمد العونان بعد غياب أكثر من 19 عاماً على تقديمهما عملاً معاً.

ويشارك في بطولة المسرحية خالد العجيرب، وشهد سلمان، وعدد من النجوم، ومن المقرر طرحها خلال عيد الأضحى المبارك بدون جمهور.