أصيل أبو بكر ينتهي من «أنا مشتاق»

انتهى الفنان أصيل أبو بكر، من تسجيل أحدث أعماله الغنائية من إنتاج «روتانا» بعنوان «أنا مشتاق» من كلمات عمر الكندري وألحان إبراهيم الغانم، وتوزيع محمد القحوم. ونشر أبو بكر عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً من الأغنية معلقاً: «أنا مشتاق جديدي غداً عبر تطبيق ديزر وقنوات روتانا.. في انتظار آرائكم».