شكرا لقرائتكم خبر عن أصيل أبو بكر ينتهي من «أنا مشتاق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
22 مايو 2021
18:59 مساء
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انتهى الفنان أصيل أبو بكر، من تسجيل أحدث أعماله الغنائية من إنتاج «روتانا» بعنوان «أنا مشتاق» من كلمات عمر الكندري وألحان إبراهيم الغانم، وتوزيع محمد القحوم. ونشر أبو بكر عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً من الأغنية معلقاً: «أنا مشتاق جديدي غداً عبر تطبيق ديزر وقنوات روتانا.. في انتظار آرائكم».
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