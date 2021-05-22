شكرا لقرائتكم خبر عن باركلي يتورط في شجار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تورط لاعب وسط تشيلسي روس باركلي (27 عاماً) المعار حالياً لأستون فيلا بشجار في وسط لندن مساء الخميس مع زبائن وكادر فندق ماي فير ما نجم عنه طرده.

وخرج باركلي بعد الشجار ثم عاد للمكان مرة أخرى قبل أن يطلب منه الكادر الرحيل فوراً، وعلق مصدر: "كان روس بارلكلي مخموراً وتشاجر مع شخص قبل أن يطلب منه المغادرة بلطف لكنه عاد ليشتم ويتعثر بين الطاولات، بعض سيارات التاكسي رفضت نقله خوفاً من تهوره".

ويتقاضى باركلي 100 ألف استرليني أسبوعياً وانضم لأستون فيلا منتصف الموسم وكان احتياطياً في مباراة فوز فيلاً على توتنهام 2-1 مؤخراً ومثل منتخب إنجلترا 33 مرة.