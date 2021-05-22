«ممكن» تحصد 10 ملايين مشاهدة

حصدت أغنية «ممكن» للفنان سيف نبيل والفنانة بلقيس على أكثر من 10 ملايين مشاهدة عبر الحساب الرسمي لنبيل على صفحته في «اليوتيوب»، في أقل من أسبوع، واحتفل نبيل بالإنجاز عبر صورة من «الدويتو» نشرها على «إنستجرام» وجه فيها الشكر لجمهوره وكتب: نجاحي هو نجاحكم شكراً 10 ملايين مشاهد لـ«ممكن».

الأغنية من كلمات سيف الفارس، وألحان سيف نبيل، وتوزيع عمر صباغ، والفيديو كليب من إحراج دان حداد.