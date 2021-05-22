شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة فتحي تستكمل «أولها حلو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: أحمد الروبي

بدأت النجمة أميرة فتحي في استكمال تصوير أحداث فيلمها الجديد «أولها حلو»، بعد توقف، بسبب انشغال أماكن التصوير بمسلسلات رمضان الماضي، حيث تبقى عدة أيام تصوير، لينتهي صناع العمل من الانتهاء، ليكون جاهزاً للعرض في دور السينما خلال موسم الصيف.

يشارك أميرة فتحي في بطولة الفيلم، حمزة العيلي، دارين حداد، سهاد جلال، رانيا شاهين، ومجموعة أخرى من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة أميرة فتحي مسلسل «السرايا»، تأليف أحمد صبحي وإخراج وائل فهمي عبد الحميد، وشاركها البطولة سوسن بدر، مجدي كامل، دنيا عبد العزيز، ريم هلال، ميار الغيطي، رانيا ملاح، كلوديا حنا، ياسر علي ماهر، ناصر سيف، هدى الإدريسي، وشريف عمر.