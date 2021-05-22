شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تطلق منصّة لإدارة السحوبات الترويجية وحملات امسح واربح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أطلقت «اقتصادية دبي» منصة «سحوبات دبي» المبتكرة والمتكاملة في إدارة السحوبات الترويجية وحملات امسح واربح في المدينة، حيث توفر كافة الأدوات والخصائص والمميزات التي تضمن إدارة وتنفيذ الحملات إلكترونياً دون الحاجة لطباعة الكوبونات الورقية ويأتي ذلك تماشياً مع توجهات حكومة دبي للتحول الذكي، وكجزء من تنفيذ استراتيجية دبي للمعاملات غير الورقية، وتطبيقاً للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».

وستُمكن المنصة الذكية التجار أصحاب الرخص التجارية من تنفيذ السحوبات الترويجية بسهولة ويسر وكفاءة وجودة دون الحاجة للاستثمار في تطوير أنظمة خاصة بهم أو صرف الأموال في طباعة الكوبونات الورقية، كما أصبح بإمكانهم أيضاً استخدام منصة «سحوبات دبي» والاستفادة من كافة المميزات والخصائص المتاحة والمبتكرة مجاناً وعلى مدار الساعة.

وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «تسعى الدائرة باستمرار متمثلة بقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك إلى توطيد وتنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين، وتعد منصة «سحوبات دبي» خدمة ذات قيمة مضافة لجميع المتعاملين والتي من شأنها تعزيز مزاولة الأعمال ودعم تجار التجزئة في تطوير أعمالهم. وتوفر المنصة الرقمية الفرصة للتجار للترويج عن منتجاتهم وخدماتهم من خلال السحوبات الترويجية بتقليل تكلفة هذه الحملات وأتمتة الإجراءات والخطوات الخاصة بها، وإتاحتها لكافة الشركات التجارية بمختلف أحجامها».

ومن جانبه، قال محمد علي راشد لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي: «تهدف منصة «سحوبات دبي» لزيادة ثقة المستهلكين بالحملات والسحوبات الترويجية في إمارة دبي، حيث يمكن للمستهلكين الاطلاع على التفاصيل والمميزات والخصائص التي تضمن للمستهلك حقوقه وتعزز من مصداقية الحملات الترويجية في إمارة دبي».

يمكن للمستهلكين استخدام الموقع الإلكتروني https://dubairaffles.dubaided.gov.ae أو التطبيق الذكي Dubai Raffles المتوفر على الأبل ستور والأندرويد للاطلاع على جميع السحوبات الترويجية التي تم الاشتراك بها، وعدد الكوبونات وفرص الفوز، والإعلان عن الكوبونات الفائزة والجوائز، وآلية استلام الجوائز وغيرها من التفاصيل التي تضمن للمستهلك حقوقه.

وتوفر منصة سحوبات دبي نظام خاص للتجار لإدارة عملية السحوبات الترويجية وحملات امسح واربح بآلية وخطوات مبتكرة، حيث تمنح التجار لوحة تحكم متكاملة لإنشاء الحملة وتعيين المهام على موظفي الشركة، وتوزيع الكوبونات على المستهلكين إلكترونياً، وتحديد آلية توزيع هذه الكوبونات والجوائز المرصودة للسحوبات، ومواعيد تنفيذ السحب، بالإضافة إلى إجراء عملية السحب والإعلان عن الفائزين إلكترونياً من خلال النظام.

ويمكن للتجار عرض العد التنازلي والإعلان عن الفائزين على الشاشات الكبرى أو مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حرصت اقتصادية دبي على توفير نظام إلكتروني ذكي ومتكامل يتضمن العنصر التشويقي الذي اعتاد عليه التجار والمستهلكين.

ويتم إشعار المستهلكين بعدد الكوبونات المستحقة لهم في كل حملة تم المشاركة فيها، بالإضافة إلى إشعار الفائزين في حال الفوز بأحد الجوائز، ويمكن للمستهلكين الدخول على منصة سحوبات دبي للاطلاع على كافة التفاصيل والتمتع بالمزايا التي توفرها المنصة لهم.

وتم تطوير منصة «سحوبات دبي» بحيث يتم أتمتة جميع الإجراءات المتعلقة بموظفي ومفتشي اقتصادية دبي، حيث لا يوجد حاجة لزيارة المفتش لمقر الشركة للإشراف على عملية السحب، الأمر الذي يجعل عملية تنفيذ السحب تتم في الوقت المحدد، وعدم ضياع وقت المفتش بزيارة هذه المواقع فبوجود منصة سحوبات دبي سيتم الاستغناء عن هذه الزيارات والاعتماد الكلي على الإشراف الإلكتروني والذكي على عملية السحب.