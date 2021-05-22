لا امتحانات نهائية لمواد المجموعة B لجميع الطلبة

دبي: ”الخليج 365”

كشفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن ماهية امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2020-2021، إذ اعتمدت النسخة المحدثة من دليل استعداد المدارس الحكومية في الدولة، وامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث 2020-2021 والجدول الزمني لعقد الامتحانات.

وحدد الدليل الموجهات التي تستهدف الطلبة وأولياء الأمور بغية تهيئة البيئة المناسبة لعقد الامتحانات وضمان إجرائها بسلاسة بعيداً عن أية عوائق بما يحقق كذلك الجاهزية القصوى أيضاً لكافة مكونات المجتمع التربوي لتنفيذ الامتحانات بما يتماشى مع خطط مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي التي عملت على مراعاة الظروف الراهنة التي تمر بها المنظومة التعليمية دون المساس بجودة مخرجها التربوي.

ويعكس الدليل المحدث الذي يحاكي كافة المراحل الدراسية للطلبة حرص المؤسسة على توفير أفضل المقومات الكفيلة بتهيئة الميدان التربوي لامتحان نهاية العام الدراسي 2020-2021 ومراعاة الظروف المحيطة بالطلبة وأولياء الأمور وكوادر الميدان التربوي بما يضمن التعاون التام من كافة عناصر العملية التعليمية لعقد الامتحانات وفق أفضل الممارسات التربوية المتبعة في الشأن التعليمي. ووفق الدليل ستبدأ الاختبارات بتاريخ الثامن من يونيو المقبل لطلبة الصفوف من 4-12 وتتواصل لغاية 17 منه.

وأشارت المؤسسة إلى أن طلبة الصفوف من الأول وحتى الثالث لا توجد لهم امتحانات لنهاية الفصل الدراسي الثالث ويعتمد تقييمهم على ما أحرزه الطلبة في أعمال التقييم التكويني المدرسي أما بالنسبة لمواد المجموعة B لكافة الطلبة فلا توجد لها امتحانات في نهاية الفصل الثالث، وإنما هي عبارة عن مهام ومشاريع يتم تسليمها بدءاً من 30 الشهر الجاري ولغاية 03-6-2021.

وسيؤدي جميع الطلبة للصفوف من الرابع إلى الثاني عشر اختبارات تجريبية تنفذ خلال الفترة 23-27 مايو 2021، لغرض تدريبهم على بيئة الاختبار والعمل على تفادي أية معوقات تقنية قد تظهر.

وأكدت المؤسسة أنها ستتابع عبر الفرق المعنية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، باعتبارها الجهة المسؤولة عن إدارة وتشغيل المدارس الحكومية في الدولة، العمل بكل طاقتها لتوفير كل ما يلزم الطلبة من دعم سواء فني أو تقني أو أكاديمي لضمان تأديتهم للاختبارات دون أية عوائق تذكر وفي حال حدوث أي خلل فني حال دون تقديم أي طالب للاختبار في حينه و سيكون هناك اختبارات تعويضية في الفترة من 20 إلى 24 يونيو تستهدف الطلبة ممن لم يتمكنوا من تأدية الاختبار لأسباب تقنية أو بسبب غياب مبرر.

وبخصوص الطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية – «تعديل المنهج» أفادت المؤسسة أنه سيتم تقييمهم من قبل معلم المادة بالتنسيق مع معلم التربية الخاصة في المدرسة بحيث يعد الامتحان وفق الخطة التربوية الفردية أما بالنسبة لطلبة أصحاب الهمم الذين يتبعون خطة تربوية فردية «مواءمة/ تكييف» فيخضعون لنفس الامتحان الإلكتروني المعد لبقية الطلبة.

ووضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خطة للامتحانات التعويضية للطلبة الذين لم يتمكنوا من الدخول إلى منصة الامتحان بسبب خلل فني أو بسبب غياب مبرر، حيث من المقرر أن تبدأ الأحد 20 يونيو ولغاية 24 يونيو، وذلك للطلبة من الصف 4-12 فيما تبدأ امتحانات الإعادة والتحسين لطلبة الصف 12 في الأسبوع الثاني من يوليو وبحسب الخطة الزمنية وستعمل المؤسسة على إعلان النتائج خلال الأسبوع الأول من يوليو.