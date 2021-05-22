شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب منتخبات الجودو أشيدو يبدأ مشواره من الجزيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بدأ المدرب الياباني الجديد أشيدو كوكي مدرب منتخبات الإمارات للمراحل السنية لفئات الشباب والناشئين والأشبال للجودو مشواره أمس الأول من نادي الجزيرة في أبوظبي، لاكتشاف مواهب الأندية الأعضاء بهدف دعم منتخبات الفئات السنية الصغرى، استعداداً للاستحقاقات القادمة الإقليمية والدولية التي تسبقها المعسكرات الداخلية والخارجية ترجمة لرؤية مجلس إدارة اتحاد المصارعة والجودو برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي الذي وضع خطة شاملة للارتقاء بقطاع المراحل السنية للجودو، وشهد تدريب فريق الجزيرة للمراحل العمرية للجودو مدير الفريق ناصر الهاجري "أبو راكان" والمدرب كمال بن جفال، ورافق المدرب الجديد شعبان السيد المدير الفني للاتحاد.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي جهود لجنة الجودو المحلية برئاسة محمد جاسم أمين السر المساعد، والبداية الصحيحة لمدرب المراحل العمرية التي ستتواصل يوم غد الاثنين بالمنطقة الشرقية ولمدة ثلاثة أيام (الاثنين والثلاثاء والأربعاء) في ضيافة نادي الفجيرة للفنون القتالية، وبمشاركة فرق أندية الفجيرة للفنون القتالية واتحاد كلباء وخورفكان، وذلك على فترتين مسائية حيث تبدأ الأولى في الرابعة عصراً لتدريب فئات الاشبال والناشئين وعند الساعة الخامسة والنصف مساء تبدأ فترة الشباب والرجال مع التأكد من تطبيق الاحترازات الصحية، بفحص pcr للذين لم ينالوا جرعتي اللقاح، أما غير المطعمين فعليهم الفحص وستكون مشاركتهم من واقع الأوراق الصحية بشرط أن تكون مده الفحص لا تزيد عن 72 ساعة.

وستكون المرحلة الثالثة بتجمع أندية الشارقة (الشارقة الرياضي والشارقة للدفاع عن النفس) وذلك في الأسبوع الثالث من الجولة، وبعدها يتقرر التجمع الرئيسي للاعبين المختارين حسب فئاتهم العمرية عقب جولتي العين والظفرة.