مجلس الإسكان السعودي الإماراتي يستعرض المنجزات

دبي - الخليج

عقد مجلس الإسكان السعودي الإماراتي، أحد مبادرات مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، اجتماعه الرابع افتراضياً عبر تقنية الاتصال المرئي، وقد ترأس الاجتماع الامير سعود بن طلال بن بدر آل سعود وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني وخدمة المستفيدين والمشرف العام على الإدارة العامة للتعاون الدولي رئيس الجانب السعودي، وذلك لمتابعة سير العمل على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المرتبطة بقطاع إسكان المواطنين، حيث رحب برئيس الجانب الإماراتي وأعضاء المجلس مؤكداً على أن اجتماعات مجلس الإسكان تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين ودعم التعاون المشترك بينهما، حيث استعرض الاجتماع المستجدات المرتبطة بذلك القطاع، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

من جهتها رحبت المهندسة جميلة الفندي مدير برنامج الشيخ زايد للإسكان:" بالأمير سعود بن طلال آل سعود، وأعضاء مجلس الإسكان السعودي الإماراتي، كما نقلت تحيات سهيل بن محمد فرج المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، مؤكدة في ذات الوقت حرص دولة الإمارات على استدامة العلاقات الثنائية المشتركة مع المملكة العربية السعودية".

كما تقدمت نيابة عن مجلس الإسكان السعودي الإماراتي بالشكر والتقدير للمهندس عبد الله البدير، نائب وزير الإسكان الرئيس السابق للمجلس من الجانب السعودي، عرفاناً على ما تم تحقيقه خلال فترة رئاسته للمجلس من إنجازات نوعية وطموحة ومبادرات عمل مشترك، رسخت مكانة الإسكان ضمن منظومة التطور المستدام الداعم للاقتصادات الوطنية للبلدين الشقيقين.

وقالت الفندي:" بتعاوننا الفعّال وخطط عملنا المستقبلية الطموحة، قادرين على نقل هذا القطاع الحيوي إلى مستويات متقدمة، والمضي به نحو مستقبل واعد يلبي تطلعات القيادة الرشيدة للبلدين الشقيقين".

وتطرق الاجتماع لمجموعة من المبادرات الطموحة المرتبطة بمستهدفات العمل الداعمة لتوجهات حكومتي السعودية والإمارات، وأبرز مستجدات المبادرات المشتركة، والمشاريع والمبادرات المستقبلية، وتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن المنهجية والآليات المتبعة لدى البلدين للسنوات المقبلة.