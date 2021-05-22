شكرا لقرائتكم خبر عن «فورمولا1» لكن في السماء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: ضمياء فالح

صنعت شركة Alauda Aeronautics في أديليد الأسترالية أول سيارة «فورمولا 1» طائرة أطلق عليها اسم «إيرسبيدر أم كي 3».

ويمكن للسيارة الطائرة التي صنعت الشركة 10 نسخ منها أن تنطلق من سرعة صفر إلى 62 ميلاً بالساعة في غضون 2.8 ثانية، وسيقام أول سباق «فورمولا 1» في السماء هذا الصيف.

وقال المطورون: إن السباق الذي يقام في 3 قارات في الأشهر المقبلة سيمنح السائقين فرصة قيادة سياراتهم بسرعة 75 ميلاً في الساعة.

وعلق ماثيو بيرسون، مؤسس الشركة، قائلباً: «كانت السيارات الأولى لشركات «مرسيديس» و«رينو» و«بنتلي» في البداية مركبات سباق، ورواد الصناعة يعرفون ضرورة بناء محرك للسباق. ونحن مع «إيرسبيدر» نعكس هذه الفلسفة، فهي مزيج من الهليكوبتر والطائرة المقاتلة وسيارة «فورمولا1» التي أخذت منها شكل قمرة القيادة؛ لتسمح للسائق بالتركيز على الطيران».

وقال فيلكس بييرون، رئيس قسم التصميم في الشركة: «درست ميكانيكية سيارات السباقات في الخمسينات والستينات من القرن الماضي وأشعر بالحماس والفخر؛ لأن ما رسمته على الورق تحول لحقيقة».

وتتمتع «إيرسبيدر»، إلى جانب مهارات التحليق والنزول العمودي، برادار لتجنب الاصطدام وجعل السباق أكثر أماناً، وسيراقب طاقم الفريق على الأرض أداء السيارة الطائرة بفضل مجسات تنقل البيانات أولاً بأول.