شكرا لقرائتكم خبر عن الإستوني تاناك سائق هيونداي ينتزع صدارة رالي البرتغال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لشبونة - رويترز

تصدر أوت تاناك سائق هيونداي رالي البرتغالي ببطولة العالم للراليات، فيما خرج زميله البلجيكي تيري نوفيل من المنافسة.

وتعرض نوفيل، صاحب المركز الثاني في الترتيب العام خلف سيباستيان أوجيه سائق تويوتا بعد ثلاث جولات، لحادث في المرحلة السابعة، قبل أن ينسحب.

ويتفوق الإستوني تاناك بفارق ست ثوان على إلفين إيفانز سائق تويوتا، وتسع ثوان على داني سوردو سائق هيونداي.

ويأتي أوجيه في المركز الرابع متأخراً بفارق 24 ثانية عن المتصدر، وقال تاناك: "لم يكن يوماً خالياً من المشاكل، لذا من الإيجابي أن أكون في الصدارة.

وأضاف: "فعلنا ما يساعدنا على استخراج أفضل ما في السيارة، لكنه كان يوماً صعباً، ورغم فوزنا بعدة مراحل، إلا أننا نشعر أنه ما زال هناك مجال للتطور في بعض الأحيان".