الجرام يرتفع 4 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب بقيمة 4 جنيهات، خلال تعاملات اليوم، السبت، مقارنة بأمس.

ونقل موقع "مصراوي" عن نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقاً، قوله إن سعر جرام الذهب عيار 21 زاد اليوم إلى 807 جنيهات للجرام مقابل 803 جنيهات أمس الجمعة.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 18 بلغ اليوم نحو 691 جنيها للجرام، وعيار 24 نحو 922 جنيها للجرام، وبلغت قيمة الذهب في الجنيه الذهب نحو 6456 جنيها.

وواصلت أسعار الذهب العالمية صعودها، وأنهت جلسة نهاية الأسبوع إلى ارتفاع نسبته 0.22%.

وبحسب بيانات وكالة بلومبرج، فقد ارتفعت أسعار الذهب إلى 1881.2 دولار في نهاية تعاملات أمس.

واليوم والغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.