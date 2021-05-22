شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 22-5-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الدينار الكويتى اليوم السبت 22-5-2021، أمام الجنيه المصرى، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 49.12 جنيه للشراء، 52.25 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 51.89 جنيه للشراء، 52.35 جنيه للبيع.

وعلى نفس السياق، ثبت سعر اليورو اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.99 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى"cib" سجل 19.02 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع، وفى البنك المركزى المصرى سجل 19.06 جنيه للشراء، و19.19 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالي:سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى

51.89 جنيه للشراء.

52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى

49.12 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر

49.12 جنيه للشراء.

52.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى قناة السويس

51.93 جنيه للشراء.

52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib

49.11 جنيه للشراء.

52.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية

48.87 جنيه للشراء.

52.29 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

48.48 جنيه للشراء.

52.32 جنيه للبيع.