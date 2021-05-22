«الإمارات ريت» يبدأ التماس موافقة الانتقال إلى صكوك جديدة مضمونة

دبي: ”الخليج 365”

أعلن صندوق «الإمارات ريت» (CEIC) عن بدء إجراءات التماس موافقة على استبدال شهادات صكوك غير المضمونة بشهادات صكوك مضمونة جديدة.

وستكون الصكوك الجديدة مضمونة بجزء كبير من الأصول التابعة لصندوق «الإمارات ريت» حيث يرى الصندوق أن هذه الخطوة ستعود بالنفع على حَمَلة الصكوك الذين سيستفيدون من الانتقال من الصكوك غير المضمونة حالياً إلى صكوك جديدة مضمونة، إذ تشمل الأصول الضامنة للصكوك الجديدة عدداً من العقارات التابعة للصندوق والمولدة للدخل، ومنها جزء من «إندكس تاور» في مركز دبي المالي العالمي، و«أوفيس بارك»، و«ترايدنت جراند مول»، ومباني «لوفت أوفيسيز» الثلاثة، والمبنى 24.

وقال أرون ريدي، العضو المنتدب في شركة «هوليهان لوكي»: «تم تصميم الصفقة المقترحة بهدف استبدال الصكوك غير المضمونة بصكوك جديدة مضمونة على أساس «دولار-مقابل-دولار»، مع الإبقاء على معدل ربح يبلغ 5.125%، وتمديد فترة الاستحقاق إلى عامين. ويهدف هذا العرض إلى تحسين قابلية تداول الصكوك ودعم أسعار التداول لحَمَلة الصكوك، ونتوقع أن تسهم هذه الخطوة في خلق المزيد من الاهتمام بالصكوك الجديدة مقارنة بالصكوك الحالية».

وتبلغ قيمة حزمة الضمانات الحالية 280 مليون دولار أمريكي، حيث قام صندوق «الإمارات ريت» بإجراء عمليات تقييم فصلية نفذتها جهات تقييم مستقلة من طرف ثالث. ومع التعافي الذي يشهده السوق العقاري في دبي والخطوات التي اتخذها صندوق «الإمارات ريت» لزيادة مستويات الإشغال في العقارات التابعة له فإننا نتوقع أن يسجل تقييم حزمة الضمان تحسناً ملموساً خلال الفترة المقبلة، ما يوفر غطاءً إضافياً لحَمَلة الصكوك.

ومع توقع المحللين استمرار مسار التعافي الحالي في سوق دبي العقاري في المستقبل القريب وارتفاع مستوى طلب المستأجرين على المساحات الجاهزة للتأجير، فإن هذا الصفقة ستتيح لصندوق «الإمارات ريت» تسريع عمليات الاستثمار في العقارات التابعة له بهدف تلبية هذا الطلب المتنامي، ونعتقد بأن هذا الأمر سيسهم في زيادة الضمانات المقدمة إلى حَمَلة الصكوك.

من جانبه قال سيلفان فيوجوت الرئيس التنفيذي لشركة «إكويتاتيفا»: «تعد هذه الصفقة خطوة طوعية مصممة لدعم حَمَلة الصكوك وهي الخيار الأكثر مواءمة للمستثمرين من وجهة نظرنا إذ توفر ضمانات لجميع حَمَلة الصكوك الجديدة من خلال كافة العقارات التي يمكننا وضعها قيد الرهن. وتنظر «إكويتاتيفا» إلى هذه الصفقة التي تأتي في أعقاب إعلانها الأخير عن خفض الرسوم الإدارية بنسبة 20%، على أنها فرصة لتأكيد حُسن إدارتنا للشركة».