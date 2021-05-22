شكرا لقرائتكم خبر عن سرقة بيانات 4.5 مليون مسافر في قرصنة استهدفت «إير انديا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بومباي - أ ف ب

تمكن قراصنة إلكترونيون، الجمعة، من سرقة بيانات نحو 4.5 مليون من عملاء «إير إنديا»، وفق ما ذكرت شركة الطيران الهندية.

وذكرت الشركة التي تملكها الدولة في بيان أن من المعلومات المخترقة أسماء وأرقام بطاقات الائتمان المصرفية وبيانات جواز السفر.

أكدت شركة الطيران أنها «تؤمن» الخوادم الإلكترونية المتضررة من عملية القرصنة الضخمة هذه؛ وذلك بالاستعانة بخبراء أمن المعلوماتية. كما اتصلت بشركات البطاقات المصرفية المعنية. وأضافت: «إننا نأسف بشدة للمشكلات التي نتجت عن ذلك، ونحن سعداء بدعم ركابنا وثقتهم».

وتعرضت شركات طيران عديدة لهجمات إلكترونية في السنوات الأخيرة. وقامت هيئة الرقابة البريطانية بتغريم الخطوط الجوية البريطانية بـ28 مليون دولار العام الماضي بعد فقدان بيانات نحو 400 ألف مسافر في 2018 في أعقاب هجوم إلكتروني.

وتم تغريم شركة «كاثاي باسيفيك» الآسيوية بـ700 ألف دولار بعد فقدان بيانات نحو تسعة ملايين عميل في 2018.

كانت شركة «أيزي جيت» منخفضة الكُلفة قد أشارت في العام الماضي إلى أن قراصنة إلكترونيين تمكنوا من الاستيلاء على عناوين البريد الإلكتروني والبيانات الخاصة لنحو تسعة ملايين من عملائها.

أعلنت شركة الطيران الهندية في آذار/ مارس، أن شركة معالجة البيانات «سيتا بس» أبلغتها في شباط/ فبراير بهجوم إلكتروني استهدف البيانات الشخصية التي سجلها ركابها بين آب/ أغسطس 2011 وشباط/ فبراير 2021.

وقالت شركة «سيتا» المزودة للحلول المعلوماتية لقطاع النقل الجوي، حينها إنها تعرضت «لهجوم دقيق جداً» أثر في العديد من الشركات.

وشركة «إير إنديا» عضو في مجموعة «ستار أليانس» لشركات الطيران، وتتولى «سيتا» عمليات برنامج نقاط المسافر الدائم.

وحذرت شركات أخرى المسافرين في آذار/ مارس من هذا الهجوم الإلكتروني، لكن لم تتم سرقة سوى أسماء وأرقام الركاب الأعضاء في البرنامج.