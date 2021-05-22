شكرا لقرائتكم خبر عن بدور القاسمي تطلق كتابها «العاصمة العالمية للكتاب» في «الشارقة القرائي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لمجموعة «كلمات»، ورئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، أن الأدب يمكن له أن يرسم ملامح مدنٍ جميلة، ويغرس في داخل الصغار شغفاً تجاه المعرفة والثقافة، ويقرّبهم أكثر للكتاب والمطالعة. وأوضحت أن تعريف الأجيال الجديدة بالقضايا الثقافية الكبيرة والمهمة بشكل مبسّط يجعلهم مساهمين في تحقيقها وإنجازها مستقبلاً.

جاء ذلك بمناسبة إطلاق الشيخة بدور القاسمي كتابها «العاصمة العالمية للكتاب» الصادر عن دار «كلمات» التابعة للمجموعة، والموجه بطبعتيه العربية والإنجليزية للأطفال، وذلك خلال جلسة تفاعلية عقدت، الجمعة، مع الصغار المشاركين في فعاليات الدورة الـ12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.

ويمتاز الكتاب بأسلوبه القصصيّ المشوّق، وصياغته الأدبية، ورسومه التي قدمتها الفنانة دينيس دامانتي، ليكون مادة إبداعية تعرّف الأجيال الجديدة بالمبادرة الدولية للعاصمة العالمية للكتاب التي تشرف عليها منظمة «اليونيسكو»، وتختار من خلالها مدينة عالمية كلّ عام لتنال هذا اللقب، ما يفتح الآفاق أمام الأطفال للاطلاع على مدن العالم الثقافية التي فازت به منذ انطلاق المبادرة في 2001.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «استطاع هذا الإصدار أن يطرح الرسائل الكبيرة التي تتبناها الشارقة في حِراكها الثقافي الذي انطلق قبل أربعة عقود برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأن يرسّخها في نفوس ووعي الأجيال الجديدة بشكل مبسّط وسلس يمكّنهم من التعرّف عن قرب إلى مكانة الشارقة وحضورها الثقافي على الصعيدين الإقليمي والعالمي».

ودعت الشيخة بدور القاسمي المؤلفين إلى تبسيط الأفكار الكبيرة والمهمة للأجيال الجديدة، وتعزيز النتاج الإبداعي الذي يكرّس لدى الصغار الوعي بضرورة الاهتمام بالقراءة والكتاب.

ورافق حفل الإطلاق جلسة قرائية قدمتها الشيخة بدور القاسمي للأطفال الزائرين للمهرجان الذين تفاعلوا مع روايتها للقصة والأحداث التي نقلتهم إلى مدن تملؤها الكتب، مستمتعين بحبكة وأسلوب النص.

وشهدت الشيخة بدور القاسمي، يرافقها خوسيه بورجينو،الأمين العام للاتحاد الدولي للناشرين، مؤخراً، حفل تسلّم العاصمة الجورجية تبليسي للقب العاصمة العالمية للكتاب لعام 2021 من نظيرتها الماليزية كوالالمبور، وذلك في اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف.