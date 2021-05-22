انطلاق الاختبارات التجريبية للطلبة غداً

تنطلق غداً الأحد، الاختبارات التجريبية لطلبة المدارس للصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر، وتستمر حتى 27 مايو الجاري.

وذكرت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي «تعليم» أن الاختبارات التجريبية تسهم في ضمان جاهزية الطلبة للامتحانات النهائية والتغلب على أي عوائق تقنية قد تطرأ.

وتعقد امتحانات نهاية العام الدراسي 2020 - 2021 لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر خلال الفترة من 8 يونيو المقبل إلى 17 من الشهر ذاته.

كما سيتم عقد امتحانات تعويضية خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو المقبل لمن لم يتمكن من تأدية الامتحانات لخلل تقني أو بسبب غياب مبرر.

وبالنسبة لطلبة الصفوف من الأول وحتى الثالث فتم إعفاؤهم من الامتحانات الختامية، وسيتم تقييمهم وفقاً لأدائهم في التقييم التكويني من قبل المعلم.

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