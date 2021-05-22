شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 22 – 5 – 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 22 مايو 2021 ، وذلك مع استقرار السوق ليسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعاً في مصر 804 جنيهات للجرام، مع استقرار أونصة الذهب عند مستويات 1881 دولارا.

أسعار الذهب اليوم، عيار 18 سجل 690 جنيها، عيار 21 بـ 804 جنيهات، عيار 24 سجل 919 جنيها، الجنيه الذهب بـ 6432 جنيها، أونصة الذهب بـ1881 دولارا.

وإذا كنت تفكر في شراء أو بيع الذهب الآن لابد أن تعرف آخر تطورات السوق، ومستقبل حركة الأسعار في ظل أحداث متسارعة تغير التوقعات بشكل يومي، وكنا هذا الأسبوع على موعد مع اقتراح أمريكي بزيادة الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات بنسبة لا تقل عن 15 % وهذا من شأنه أن يؤدى إلى مزيد من الارتفاع في الطلب على الذهب، وذلك مع إمكانية هبوط مرتقب في أسعار الأسهم.

برنامج أسواق ناقش في حلقة جديدة هذه التطورات وكيفية تأثيرها على أسواق المعادن الثمينة، وكذلك مستقبل حركة سعر المعدن النفيس في مصر، ومدى التغيرات التي قد تشهدها الأسعار خلال الفترة المقبلة، مع استمرار الارتفاع في سعر المعدن الأصفر لمستويات تخطت 1880 دولارا.