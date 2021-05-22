الاقتصاد

أسعار اللحوم اليوم السبت.. كيلو الكندوز يتراوح بين 120 : 140 جنيها

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القاهرة - سامية سيد - شهد سوق اللحوم البلدى اليوم السبت 22-5-2021 استقرارا فى الأسعار حيث تتراوح  أسعار اللحوم الكندوز 120-140 جنيها للكيلو، وسجلت اللحوم الضأن والكبدة الضأن 130-150 جنيها، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو. 

 

واستقر سعر كباب الحلة بين 130-145 جنيها للكيلو، و المفروم بجميع دراجات يتراوح بين 120-130 جنيها للكيلو، والموزة الكندوز تتراوح بين 130-150 جنيها للكيلو ، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وسجلت الكبدة البلدى 130-150 جنيها، الكلاوي والقلب 120-130 جنيها للكيلو، السجق البلدى 120-130 جنيها.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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