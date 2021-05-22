الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم.. 27 جنيها للكيلو فى المزرعة

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم السبت  22-5-2021  استقرارا فى القاهرة والجيزة، سجل سعر الكيلو الأبيض في المزرعة 27 جنيها، بينما يتراوح سعر المستهلك بين 29-32 جنيها للكيلو. 

 

وفي نفس الوقت سجلت  أسعار الدواجن الساسو 29 جنيها للكيلو في المزرعة 33-35 جنيها للمستهلك، والدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة 33-36 جنيها الكيلو للمستهلك، وسجلت الدواجن المجمدة 36 جنيها للكيلو. 

 

كما استقرت أسعار البيض الأبيض عند 27 جنيها في المزرعة  بينما للمستهلك بين 29-32 جنيها، وسجلت كرتونة البيض البلدى 33-36 جنيها للكرتونة سعر مستهلك.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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