عمر جمعة ربيع نصراوياً لمدة 3 سنوات

دبي- علي نجم:

نجح نادي النصر في إبرام صفقة تعاقد محلية مميزة، بعدما ضم الجناح عمر جمعة ربيع في صفقة انتقال حر لمدة 3 سنوات.

وتشير المصادر إلى أن اللاعب توصل إلى اتفاق رسمي مع إدارة العميد من أجل الدفاع عن ألوان الفريق بداية من الموسم المقبل، بعدما دافع الموسم المنصرم عن ألوان خورفكان على سبيل الإعارة، فكان أحد العناصر التي أسهمت في تحسن نتائج «نسور الخور» من خلال الدور الذي قام به سواء على مستوى التسجيل أو صناعة الأهداف أو حتى المراوغة وصناعة الخطر على مرمى المنافسين.

وسيشكل انضمام عمر جمعة ربيع مكسباً للفريق الأزرق الذي يحتاج إلى تأمين البدائل، خاصة على مستوى الجناح الأيمن الذي عانى ضعفاً كبيراً في الشق الهجومي بعدما راهن كثيراً على تحركات وفاعلية ريان منديز يساراً.

وكان النصر الذي تعرض لصدمة خسارة المباراة النهائية لكأس صاحب السموّ رئيس الدولة، قد نجح في تمديد عقود البرتغاليين توزي كارفالو وريان منديز، كما ضم عمر جمعة ربيع، في الوقت الذي سيسعى في الأيام القادمة إلى حسم ملف تمديد عقد كل من محمد فوزي ويعقوب البلوشي والمدافع البرازيلي المقيم غلوبير ليما.