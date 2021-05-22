شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: اقتصاد الإمارات يخلق الفرص.. ويتقدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: "الخليج"

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، السبت، أن اقتصاد الإمارات خلق 100 ألف وظيفة بقطاع التجزئة والتجارة الالكترونية و148 ألف وظيفة بقطاع المالية والتقنية والاتصالات، وتقدم على الانكماش العالمي الناتج عن جائحة "كورونا".

وقال حاكم دبي عبر "تويتر": "انكمش اقتصاد العالم 4% وتراجعت التجارة الدولية 20% وفقد العالم ملايين الوظائف في 2020.. في نفس العام اقتصاد الامارات خلق 100 ألف وظيفة بقطاع التجزئة والتجارة الالكترونية و148 ألف وظيفة بقطاع المالية والتقنية والاتصالات.. نكرر: إدارة الأزمات تخلق فرصاً.. وأزمات الإدارة تدمر مكاسباً".

