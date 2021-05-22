شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثة قتلى في سلسلة زلازل ضربت الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - وام

لقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما أصيب 27 بعد أن ضربت سلسلة من الزلازل محافظة يانغبي ذاتية الحكم في ولاية دالي بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين.

ونقلت وكالة وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن المركز الصيني لشبكات رصد الزلازل قوله: إن أربعة زلازل تزيد قوتها على 5.0 درجة على مقياس ريختر ضربت يانغبي بدءاً من الساعة 9 مساء وحتى 11 مساء (بتوقيت بكين)، مشيراً إلى أن المنطقة سجلت 166 هزة ارتدادية حتى الساعة الثانية صباحاً.

وكشفت تقارير عن تأثر 72317 فرداً من السكان ضمن 20192 أسرة بالزلازل، في حين تم إرسال قوات إنقاذ إلى المناطق المتأثرة ولا تزال جهود الإنقاذ جارية.

كما تعرضت محافظة مادوه بمقاطعة تشينجهاي بشمال غربي الصين لزلزال قوي بلغت درجته 7.4 على مقياس ريختر في الساعة 2:04 من بعد منتصف ليلة السبت (بتوقيت بكين) دون أن يتم الإبلاغ عن سقوط ضحايا إلى أنه تسبب بأضرار لأغلب الأكواخ المبنية من الطوب والخشب ولعدد صغير من المنازل بحسب وزارة إدارة الطوارئ الصينية.

وأوضحت الوزارة أن مركز الزلزال كان على عمق 17 كيلومتراً وتم رصده على ارتفاع نحو 4230 متراً فوق مستوى سطح البحر، وهي منطقة قليلة السكان، مشيرة إلى إرسال فريق عمل للمقاطعة من أجل تفقد الوضع وتوجيه أعمال الإغاثة والإنقاذ.