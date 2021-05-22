شكرا لقرائتكم خبر عن %22 ارتفاعًا في صادرات الصناعات الكيماوية بالربع الأول من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت صادرات الصناعات الكيماوية خلال الربع الأول من العام الحالى معدل نمو بلغت نسبته 22%، حيث زادت الصادرات من 1.249 مليار دولار الربع الأول من العام الماضى إلى 1.530 مليار دولارالربع الأول من 2021.

وسجلت صادرات الصناعات الكيماوية خلال شهر مارس ارتفاعا بنسبة 17% عن نفس الشهر لعام 2020 ، حيث بلغ حجم الصادرات نحو 529 مليون دولار مقارنة بمارس 2020 والذى بلغت خلاله حجم الصادرات نحو 451 مليون دولار.

ووفقا لتقرير المجلس التصديري، شهدت صادرات منتجات اللدائن البلاستيك والمطاط معدل نمو خلال الفترة من يناير الى مارس 2021 بلغ 50%، حيث ارتفعت الصادرات من 430.61 مليون دولار الى 647.52 مليون دولار، وشهدت صادرات الأسمدة ارتفاعا طفيفا فى معدل النمو بلغت نسبته 5%، حيث زادت من 383.96 مليون دولار الى 402.98 مليون دولار وزادت صادرات الكيماويات غير العضوية بنسبة 30%، حيث ارتفعت من 89.54 مليون دولار إلى 116.23 مليون دولار ، وشهدت صادرات الكيماويات العضوية معدل نمو بلغت نسبته 51% ، حيث زادت من 47.95 مليون دولار الى 72.30مليون دولار.

وشهدت صادرات المنظفات انخفاض فى معدل النمو بلغت نسبته 3% حيث تراجعت من 62.55 مليون دولار الى 60.68 مليون دولار وزادت صادرات الاحبار والدهانات بمعدل نمو بلغت 21% حيث ارتفعت الصادرات من 47.72 مليون دولار الى57.72 مليون دولار وتراجعت صادرات المنتجات الورقية والكرتون بنسبة 7% حيث تراجعت من 61.48 مليون دولار الى 57.04مليون دولاروشهدت صادرات المنتجات الزجاجية تراجعا فى معدل النمو بلغ 3% حيث تراجعت الصادرات من من 59.97 مليون دولار الى 48.41 مليون دولار

وجاءت تركيا فى المرتبة الاولى فى قائمة الدول المستوردة للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية خلال مارس حيث بلغت حجم الصادرات المصرية اليها نحو 90.008 مليون دولار لتستأثر بنحو 17% من اجمالى الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية ولتحقق خلال مارس 2021 معدل نمو بلغ 31% مقارنة بمارس 2020مليون دولار.

وجاءت الصادرات الى الولايات المتحدة الامريكية فى المرتبة الثانية لقيمة 40.475 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت نسبتها 2% مقارنة بحجم الصادرات خلال الشهر نفسه من العام الماضى لتستأثر الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية الى الولايات المتحدة الامريكية بنحو 8% من اجمالى الصادرات المصرية وجاءت ايطاليا فى المرتبة الثالثة بحجم صادرات يصل الى 36.097 مليون دولار وبمعدل نمو بلغ 5% وجاءت اسبانيا فى المرتبة الرابعة بحجم صادرات بلغ 28.071 مليون دولاروبمعدل نمو بلغ 25%.

وجاءت بلجيكا فى المرتبة الخامسة بحجم صادرات يصل الى 27.330 مليون دولار وبمعدل نمو بلغت نسبته 172% وجاءت السعودية فى المرتبة السادسة بحجم صادرات يصل الى 21.069 مليون دولار وبمعدل نمو بلغت نسبته 8% وجاءت ليبيا فى المرتبة السابعة بحجم صادرات يصل الى 19.480 مليون دولار وبمعدل نمو بلغت نسبته 70%.