شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم السبت 22-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات اليوم السبت 22-5-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى فى البنوك العاملة فى مصر، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم خلال العطلة الأسبوعية، حيث سجل سعر الريال السعودى 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، أما سعر الدينار الكويتى فسجل 49.12 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.

بينما بلغ سعر الجنيه الإسترلينى 22.01 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع، فى حين سجل سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى استقرارا عند سعر 15.61جنيه للشراء، 15.71 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

ثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.99 جنيه للشراء، 19.19 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 22.01 جنيه للشراء، 22.24 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

ثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، اليوم أمام الجنيه المصرى، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.12 جنيه للشراء، و52.25 جنيه للبيع.