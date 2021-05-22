شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم السبت 22-5-2021 والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - سامية سيد - سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 15.62 جنيه للشراء. 15.72 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

سعر الدولار فى بنك القاهرة 15.63 جنيه للشراء. 15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

سعر الدولار فى بنك مصر 15.61 جنيه للشراء. 15.71 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" 15.63 جنيه للشراء. 15.73 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلام

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلام 15.64 جنيه للشراء. 15.73 جنيه للبيع.