شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل بيع مدحت خليل مالك "راية" 3 شركات بـ1.2 مليار جنيه فى أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باع رجل الأعمال مدحت خليل مالك ومؤسس مجموعة راية القابضة، حصص بـ3 شركات بإجمالى قيمة تتجاوز 1.2 مليار جنيه خلال 15 يومًا، مما أثار التساؤلات حول أسباب البيع، واتجاهات "خليل" للاستثمار، وكيفية استخدام حصيلة البيع خلال الفترة المقبلة.

بدأ مدحت خليل سلسلة البيع يوم 24 أبريل الماضي، بالموافقة على بيع حصة بشركة أسطول للنقل بنسبة 62.3% بإجمالى عدد 53.959 مليون سهم إلى شركة باراديم لوجيستكس المحدودة بسعر 4.94 جنيه للسهم بقيمة إجمالي للصفقة 266.6 مليون جنيه، وبعدها بيوم أتم بيع 9 ملايين سهم بشركته أمان لتكنولوجيا الخدمات المالية لصالح البنك الأهلي المصري بقيمة 480 مليون جنيه، وفي 4 مايو الجاري باع 6.5 مليون سهم من أسهم شركة بريق لتقنيات الصناعات المتطورة لصالح لشركة انترو لإدارة المخلفات وإعادة التدوير القابضة بقيمة 490.8 مليون جنيه، والذي يمثل المبلغ النقدي لشراء الأسهم.

وأرجع مدحت خليل، في بياناته للبورصة المصرية، السر وراء بيع الشركات الثلاثة لتحقيق أعلى قيمة للمساهمين من خلال القطاعات والأنشطة التي تستطيع فيها "راية" تركيز جهودها ومواردها للحفاظ على مركزها الريادي، وفي الوقت نفسه بأن شركة راية هي شركة استثمار مباشر، وتعمل دائمًا على الاستثمار في قطاعات جديدة والتخارج البعض كعادة أي شركة استثمارية.

أما عن كيفية استخدام حصيلة البيع، يعتزم "خليل" ضخ استثمارات تبلغ 400 مليون جنيه خلال العام المالي 2021، في توسعة مصنعه بمدينة 6 أكتوبر لإضافة نشاط تجميع وتصنيع الشاشات التليفزيونية وذلك بعد زيادة رأس مال شركة هاير راية إليكتريك (إحدى الشركات التابعة) بإجمالي مبلغ 70 مليون جنيه ليصبح رأس مال الشركة بعد الزيادة 250 مليون جنيه، وفي الوقت نفسه زيادة رأس مال شركة راية للتوزيع بمبلغ 100 مليون جنيه ليصبح رأس مال الشركة 320.9 مليون جنيه لتمويل الاستحواذ على شركتي الاتصالات الدولية والمتاجر المتحدة لزيادة عدد فروعها.

وتمتلك شركة راية القابضة 13 شركة تعمل في مجالات متنوعة منها تكنولوجيا المعلومات، وتعهيد مراكز البيانات ومراكز الاتصالات، والمباني الذكية، والإلكترونيات الاستهلاكية، والأغذية والمشروبات، والنقل البري، وإعادة تدوير البلاستيك، والتكنولوجيا المالية.