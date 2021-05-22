شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "فيسبوك" يصبح أهم 10 أسهم تحتفظ بها صناديق التحوط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رغم الضغوط على القطاع التكنولوجي، تفوق سهم "فيسبوك" على أسهم شركات تكنولوجية كبرى من حيث احتفاظ صناديق التحوط به.



وتصدر سهم شركة التواصل الاجتماعي قائمة أكثر 10 أسهم شركات تحتفظ بها صناديق التحوط خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ليتفوق على سهم "مايكروسوفت" وسهم "أمازون دوت كوم" وأيضا سهم "ألفابت".



ويرى محللو "جولدمان ساكس" أن 27% من صناديق التحوط تحتفظ بسهم "فيسبوك" أكثر من أسهم الشركات المذكورة سلفا.



يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه "فيسبوك" أدائها القوي من حيث زيادة عدد المستخدمين وجذب المزيد من الإيرادات الإعلانية.



وتعد "فيسبوك" من بين عدد قليل من الشركات استفادت بقوة من جائحة "كورونا" حيث اتجه الكثيرون حول العالم نحو منصات الإنترنت للتواصل أو الشراء أو غير ذلك تزامنا مع قيود الإغلاق.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "فيسبوك" بنسبة 0.7% إلى 316.2 دولار، وسجل أعلى سعر عند 319.9 دولار وأقل سعر عند 315.8 دولار.