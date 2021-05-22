شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يغلق على انخفاض مع متابعة حركة البيتكوين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم "تسلا" خلال تداولات يوم الجمعة رغم ارتداد العملة الرقمية البيتكوين وارتباط أدائها بحركة بعض أسهم الشركات في وول ستريت نظرا لاستثمار هذه الشركات بكثافة في العملات الرقمية.



ويواصل المدير التنفيذي لشركة "تسلا" "إيلون ماسك" إثارة حماس الأسواق بشأن العملات الرقمية لا سيما عملة تسمى "دوجيكوين".



وفي سياق منفصل، أعلن "ماسك" أن "تسلا" تدرس احتمالية افتتاح مصنع لسياراتها الكهربائية في روسيا.



وأوضح "ماسك" أن "تسلا" لديها مصانع في الولايات المتحدة والصين، وترغب في افتتاح مصانع في دول أخرى حول العالم، ومن بينها روسيا فضلا عن بناء مصنع في ألمانيا حاليا.



وكان "ماسك" قد انتقد في الآونة الأخيرة ما أسماه بالبيروقراطية والروتين الحكومي في ألمانيا ويراه معرقلا لافتتاح مصنع "تسلا" المخطط له في وقت لاحق هذا العام.



وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "تسلا" بنسبة 1% وأغلق جلسة الجمعة عند 580.8 دولار، وسجل أعلى سعر عند 596.6 دولار في حين سجل أقل سعر عند 580 دولارا.