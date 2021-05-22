شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يقفز 2% متأثرا بمخاوف إعصار في خليج المكسيك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أسعار النفط اثنين بالمائة أمس الجمعة، بعد ثلاثة أيام من الخسائر مدفوعة بعاصفة تتشكل في خليج المكسيك لكنها في طريقها لتسجيل خسائر أسبوعية.

وختم خام برنت الجلسة مرتفعا 1.33 دولار بما يعادل اثنين بالمائة عند 66.44 دولار للبرميل، وصعد خام غرب تكساس الوسيط 1.64 دولار أو 2.65 بالمائة ليتحدد سعر التسوية عند 63.54 دولار للبرميل.

وكان المركز الوطني للأعاصير بالولايات المتحدة قد قال إن فرص تحول عاصفة تتشكل فوق غرب خليج المكسيك إلى إعصار تصل إلى 40 بالمائة خلال اليومين المقبلين.