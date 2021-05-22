شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتياطي الفيدرالي يتعهد بتطوير الدولار الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه يعتزم المضي قدماً في جهود تطوير عملة رقمية خاصة به، مع إصدار ورقة بحثية عن الأمر خلال فصل الصيف الجاري.

وذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي عبر مقطع فيديو مصاحب لبيان: «فعالية أداء اقتصادنا تتطلب امتلاك الناس للإيمان والثقة ليس فقط في الدولار، ولكن أيضاً في شبكات الدفع والبنوك ومقدمي خدمات الدفع الآخرين، الذين يسمحون بالتدفق اليومي للأموال».

وأضاف: «ينصب تركيزنا على ضمان نظام مدفوعات آمن وفعال يوفر فوائد واسعة للأسر والشركات، كما يهتم بالابتكار أيضاً».

ويرى «باول» أن التطورات التكنولوجية تقدم إمكانات جديدة للبنوك المركزية بما يشمل الاحتياطي الفيدرالي، مشيراً إلى أنه يمكن تصميم عملة رقمية تابعة للبنك المركزي للاستخدام من قبل العامة.

وأشار «باول» إلى أن الفيدرالي يراقب ويتبنى بشكل حذر الابتكارات التكنولوجية المتعلقة بالمدفوعات، موضحاً أن الورقة البحثية ستمثل بداية عملية مدروسة وتخضع للمناقشة.