شكرا لقرائتكم خبر عن 5 % تراجعا في أسعار الحديد عالميا خلال أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت عقود خام الحديد تسليم سبتمبر المتداولة في بورصة داليان للسلع خلال تداولات، أمس الجمعة، 3.4 % عند 1096.5 يوان (170.48 دولار) للطن.

لتصل خسائرها هذا الأسبوع إلى 5.4 %، وهي الوتيرة الأكبر منذ منتصف مارس.

وتراجعت أسعار خام الحديد وغيرها من مكونات صناعة الصلب الأخرى بعدما ذكر مجلس الوزراء الصيني في اجتماع الأربعاء أن هناك حاجة إلى المزيد من الإجراءات لمنع تمرير ارتفاع أسعار تلك السلع إلى المستهلكين.

فيما تشير كل المؤشرات إلى مواصلة الانخفاض التدريجي فى أسعار حديد التسليح عالميا خلال الفترة المقبلة بعدما تلاحظ قيام مصانع البليت الصيني بشراء الخردة بأسعار منخفضة مقارنة بشرائها قبل أسبوعين، الأمر الذي يشير إلى أن أسعار الحديد تتجه نحو الانخفاض بعد أن ارتفعت لأعلى نقطة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

ومن المتوقع أن تعلن الصين والبورصات العالمية عن أسعار الخردة الجديدة، وتوقع محللون أن يكون هناك انخفاض فى أسعار الخردة وخام الحديد، مما سيجبر المصانع إلى النزول بأسعارها بالتبعية، حيث إن التسعير المحلي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبورصات العالمية مع الأخذ في الاعتبار أن المصانع عالميا قامت على مدى الشهرين الماضيين بإنتاج كميات ضخمة بتكلفة عالية وتشوينها بالمخازن؛ تحسبًا لارتفاعات مستقبلية في أسعار الخامات، مما سيكبد بعض المصانع خسائر كبيرة، لأنها ستكون مضطرة للبيع الأسعار الجديدة المنخفضة، وهذا ما يحكمه قانون العرض والطلب.