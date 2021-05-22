شكرا لقرائتكم خبر عن «باركليز»: الطلب على النفط يتعافى تدريجيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد «باركليز» المصرف البريطاني أن التعافي التدريجي للطلب على النفط يسير على الطريق الصحيح مع إعادة فتح الاقتصادات، مشيرًا إلى أنه لا يزال متفائًلا بشأن أسعار الخام رغم زيادة إصابات « كورونا » في آسيا.

وأشار المصرف في تقرير أمس الجمعة إلى أن متوسط سعر خام «نايمكس» في العام الجاري قد يبلغ 62 دولارًا، فيما قد يصل سعر خام «برنت» عند 66 دولارًا، إذ يرى أن سعر البرميل سيشهد ارتفاعًا بمستوى يتراوح بين 5 دولارات إلى 6 دولارات في العام الجاري.

في الوقت نفسه، خفض «باركليز» توقعاته لمستويات الطلب على الخام في منطقة الأسواق الآسيوية الناشئة باستثناء الصين، وأرجع ذلك إلى مخاطر زيادة الإصابات بفيروس «كورونا».

فيما أشار إلى أن مخزونات النفط العالمية قد تعود إلى مستوياتها الطبيعية على نحو كبير على مدار الشهرين أو الثلاثة المقبلة، وذلك بالنظر نحو سحب المخزونات والعجز المتوقع بنحو 1.5 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من 2021.

وشدد «باركليز» على أن الاتجاه الحذر من جانب المنتجين الأمريكيين واستمرار انضباط «أوبك+» قد يساعدان على عودة المخزونات إلى طبيعتها.

فيما تتجه أسعار النفط نحو تسجيل أكبر خسائر أسبوعية منذ مارس، وسط متابعة مستجدات الطلب على الخام.

وعلى الرغم من أن زيادة إصابات «كورونا» في آسيا بقيادة الهند قد تؤدي إلى الضغط على الاستهلاك العالمي للنفط، فإن المستثمرين لا يزالون متفائلين بشأن تعافي الطلب على الخام في صيف العام الجاري، إذ من المقرر أن تسمح برامج الرحلات في أوروبا والولايات المتحدة باستقبال المزيد من الأشخاص.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت أمس الجمعة العقود الآجلة لخام «برنت» القياسي تسليم يوليو هامشيًا بنحو 0.1 % إلى 65.20 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:10 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة. كما صعدت عقود خام «نايمكس» الأمريكي تسليم يوليو 0.4 % مسجلة 62.17 دولار للبرميل.