شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع للجلسة السادسة على التوالي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب للجلسة السادسة على التوالي عند تسوية تعاملاته، بعد بيانات اقتصادية ومع هبوط الدولار الأمريكي.

ونجح المعدن الأصفر في محو خسائره المسجلة خلال التعاملات، مع استمرار القلق بشأن تسارع التضخم ومدى التغير المحتمل في السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى.

وتراجع عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة عند أقل مستوى منذ تفشي وباء «كورونا» مسجلا 444 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الخامس عشر من مايو الجاري، مقابل 478 ألف طلب قبل أسبوع، ومقارنة بتوقعات تسجيل 453 ألف طلب.

وكان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي قد أظهر أن عددا من صناع السياسة النقدية ناقشوا إمكانية تقليص مشتريات الأصول في حالة مواصلة الاقتصاد الأمريكي تعافيه السريع من جائحة «كورونا».

وعند التسوية، صعد سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنسبة هامشية تعادل 40 سنتا ليصل إلى 1881.90 دولار للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار الذي يرصد أداء العملة الأمريكية أمام ست عملات رئيسة بنسبة 0.4 % عند 89.840 نقطة.