شكرا لقرائتكم خبر عن «الغابة المسحورة».. كبسولة ضـوء وفـراشات تعانـق الصغـار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتحلق الأطفال في المهرجان حول كبسولة الغابة المسحورة المتحركة؛ إذ تجلس امرأة داخل كرة من الزجاج، وتؤدي دور جنية الغابة التي تدفع أجنحة الفراشات إلى الرقص عند لمسها، وتداعب الصغار من وراء عالم تزيّنه الورود ويتلون بالضوء وإشارات التلويح المتبادل بين الطفولة والطبيعة.

ويبتسم الأطفال فتشرق الغابة الصغيرة بالضوء، وتبادلهم جنية الحديقة التلويح والابتسام، وتمسك بمجسمات صغيرة لفراشات وجنادب وحشرات مجنحة، لترسم الاندهاش في عيون الصغار الذين يتجولون في قاعات وردهات المهرجان.

وكما لو أنها قطعة من غابة حقيقية، تمضي الكبسولة ببطء، مسيجة بدائرة تتجدد بعد كل خطوة بوجوه أطفال يفتحون أعينهم على ما يشبه الحلم، وقد يحملون المشهد في مخيلاتهم، ليصبح في الغد ذكرى لن تفارقهم، لتبقى مرتبطة بـ«الشارقة القرائي للطفل»؛ المهرجان الذي يجلب معه كل ما يحرك الخيال، ويفتح أمام الزوار من الأطفال وأولياء الأمور نوافذ للإبداع.