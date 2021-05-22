شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أمين: أخاطب الأطفال في أعمالي كأب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استضاف المهرجان الفنان الكوميدي المصري أحمد أمين، نجم برنامج «البلاتوه» الجماهيري، في جلسة تفاعلية، حشدت حولها الأطفال وعائلاتهم، وتناولت أدب الطفل والفن وعلاقة التمثيل والمسرح بالكتاب، وغيرها من القضايا.

وتحوّلت الجلسة التي أدارتها الإعلامية الإماراتية شيخة المطيري، إلى حوار مباشر مع الجمهور، أجاب فيه أحمد أمين عن أسئلة الصغار، مستعيداً خبرة تتجاوز العشر سنوات في أدب الطفل، أشرف خلالها على رئاسة تحرير مجلة الأطفال «باسم».

وفي حديثه خلال الجلسة، أكد أمين أن الفن بالأساس مرهون بالكتاب والنصّ، وأوضح أن تناول الطفل في الأعمال الفنية ليس أمراً سهلاً، ويحتاج إلى جهد ودراية وتخصص، ويتطلب وعياً كبيراً بأن الطفل لا يقل ذكاءً عن الكبار، بل على العكس، خياله يقظ وجامح، ويقوده نحو مجالات وآفاق رحبة من الوعي.

وقال أمين: «مهمّة كتّاب أدب الطفل أن يضمّنوا القيم الأصيلة في ما يتم طرحه للأجيال الجديدة، وألا يتجاوزوها ويتغافلوا عنها، بل يجب أن يسعوا بكل ما يملكون من قدرة إلى غرسها في أذهان الأطفال، لهذا أحرص في أعمالي على مخاطبة الأطفال كأب وليس كفنان فقط».

وتخلل الجلسة الكثير من الأسئلة التي طرحت من قبل الحضور، وكان أغلبها من الأطفال الذين عبّروا عن محبتهم وسعة اطلاعهم على أعمال الفنان، حيث أجاب أمين عن سؤال: «لماذا اخترت التمثيل؟»، قائلاً: «منذ صغري وأنا شغوف بالتمثيل والمسرح، وأؤمن بأنه وسيلة خطاب مهمة يشترك فيها فريق من المبدعين».