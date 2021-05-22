شكرا لقرائتكم خبر عن «جود نايت».. حكاية فتاة تحلم بالغناء والشهرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لا يكتفي المهرجان بتقديم الورش التفاعلية والتعليمية لزواره، وإنما يفتح الأبواب أمامهم على مختلف الفنون الإبداعية، وعلى رأسها المسرح، واستضاف مسرحية «جود نايت» الغنائية، لتلهم الصغار دروساً عديدة، وتعيد الألق إلى «المسرح الغنائي».

تروي أحداث المسرحية حكاية فتاة موهوبة في الغناء والعزف، وتسعى جاهدة في البحث عن فرصة، تمكنها من إثبات موهبتها أمام الجمهور، متجاوزة كافة الظروف العائلية التي تمر بها، ولتحقيق أحلامها تلتقي هذه الفتاة عبر الواقع الافتراضي بنجمة غناء معروفة، الأمر الذي يصيبها ببعض الغرور والتعالي.

المسرحية من بطولة فرح الصراف وهنادي الكندري وغدير السبتي وآلاء الهندي إلى جانب محمد الرمضان وفيصل فريد، ومن إخراج شملان النصار وتأليف محمد الشريدة.

أغنيات ورقصات استعراضية عديدة تضمنتها «جود نايت»، التي صممت خصيصاً للتتناسب مع احتياجات الأطفال ومتطلباتهم، حيث تدور فكرتها الأساسية حول الموهبة وضرورة قيام العائلة بدعمها، أهمية الإيمان بطاقات الصغار وأحلامهم مهما كانت بسيطة.

لم يكف نجوم المسرحية طوال فترة العرض عن تقديم الأغنيات والرقصات الاستعراضية، التي أحدثت تفاعلاً بين جمهور الأطفال، فقد قابل الأطفال نجوم المسرحية بالتصفيق، وأبدوا تفاعلاً مع ما قدموه من أغنيات. وقدّم نجوم العمل المسرحي من خلال حواراتهم ورقصاتهم الاستعراضية رسالة واضحة تؤكد على أن الإنسان يجب أن يسعى جاهداً إلى تحقيق حلمه.