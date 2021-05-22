شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" يغلق مرتفعاً بعد بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تباين أداء مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الجمعة، حيث ارتفع "داو جنز عقب صدور بيانات اقتصادية قوية، لكن "ناسداك" تعرض لضغط القطاع التكنولوجي.



وارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 61.5 نقطة في مايو/أيار من 60.5 نقطة في أبريل/نيسان بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 60 نقطة.



وارتفع أيضا مؤشر مديري المشتريات الخدمي في البلاد إلى 70.1 نقطة في الشهر الجاري من 64.7 نقطة في أبريل/نيسان.



يأتي ذلك مع متابعة الأسواق للبيانات الاقتصادية الصادرة والوقوف على أداء سوق العمل الأمريكي ومعدل التضخم ومدى اقترابه من المستهدف.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يونيو/حزيران بنسبة 2.7% أو ما يعادل 1.64 دولار وأغلق الخام عند 63.58 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.079 دولار وأقل سعر عند 61.5 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 2% أو ما يعادل 1.33 دولار وأغلق عند 66.44 دولار للبرميل وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 3.3%، وسجل أعلى سعر عند 66.9 دولار وأقل سعر عند 64.5 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 123 نقطة) إلى 34207 نقاط، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.5%، وبلغ أعلى مستوى عند 34415 نقطة وأقل مستوى عند 34121 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 64 نقطة) إلى 13470 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.3%، وبلغ أعلى مستوى عند 13616 نقطة وأقل مستوى عند 13463 نقطة.



وتراجع "إس أند بي 500" بنسبة 0.1% (ما يعادل 3 نقاط) إلى 4155 نقطة، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.4%، وبلغ أعلى مستوى عند 4188 نقطة وأقل مستوى عند 4151 نقطة.