شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على انخفاض بضغط من صعود الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وذلك رغم البيانات الإيجابية التي كشفت عنها وزارة الزراعة الأمريكية مؤخراً.



وذكرت الوزارة في تقريرها أن المزارعين الأمريكيين زرعوا نحو 80% من المساحات المخطط زراعتها بالذرة حتى يوم الأحد الماضي من 67% في الأسبوع الماضي، كما يزيد عن متوسط الخمس سنوات الماضية بنسبة 68%، في حين توقع محللون أن تصل المساحات المزروعة بين 79% و88%.



وأضاف التقرير أن المزارعين الأمريكيين زرعوا 61% من المخطط زراعته بالصويا في البلاد حتى يوم الأحد، وهو ما يزيد عن تقديرات المحللين المقدرة بنسبة 60% كما يزيد عن متوسط الخمس سنوات المقدر بنسبة 37%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:59 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للصويا تسليم يوليو/تموز بنسبة 0.6% إلى 15.26 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 15.40 دولار وأقل سعر عند 15.12 دولار.