شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على انخفاض بأكثر من 2% لكنها تحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب بيانات اقتصادية قوية، لكن المعدن النفيس حقق مكاسب أسبوعية.



وارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 61.5 نقطة في مايو/أيار من 60.5 نقطة في أبريل/نيسان بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 60 نقطة.



وارتفع أيضا مؤشر مديري المشتريات الخدمي في البلاد إلى 70.1 نقطة في الشهر الجاري من 64.7 نقطة في أبريل/نيسان.



يأتي ذلك مع متابعة الأسواق للبيانات الاقتصادية الصادرة والوقوف على أداء سوق العمل الأمريكي ومعدل التضخم ومدى اقترابه من المستهدف.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.1% أو ما يعادل 58 سنتا وأغلق المعدن عند 27.49 دولار للأوقية، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.4%.