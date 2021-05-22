شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض رغم صدور بيانات إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة على الرغم من صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



ووقعت العملة البريطانية تحت وطأة الضغوط في ظل قوة الدولار بعد بيانات كشفت عن ارتفاع قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية إلى أعلى مستوى على الإطلاق.



وأظهرت بيانات حكومية بريطانية صادرة اليوم أن مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية ارتفع إلى 66.1 نقطة في الشهر الجاري بينما أشارت التوقعات إلى انخفاض المؤشر عند مستوى 60.7 نقطة من 60.9 نقطة في أيريل/نيسان.



وارتفع مؤشر مديري المشتريات الخدمي في المملكة المتحدة إلى 61.8 نقطة هذا الشهر من 61 نقطة في الشهر الماضي، لكن التوقعات أشارت إلى ارتفاعه عند مستوى 62.2 نقطة.



وارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 61.5 نقطة في مايو/أيار، وهو المستوى الأعلى على الإطلاق، من 60.5 نقطة في أبريل/نيسان بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 60 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:18 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 1.4154، وسجل أعلى سعر عند 1.4234 وأقل سعر عند 1.4140.