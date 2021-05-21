«إكسبو» بيئة مثالية لتعريف العالم بالفرص الإماراتية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعراض مكتسبات الدولة أمام الشركات العالمية والمستثمرين والدول المشاركة

التشريعات العصرية وسهولة الأعمال «الخلطة السحرية» لاستقطاب الاستثمارات



دبي: حمدي سعد

يكشف «إكسبو 2020 دبي» من بداية أكتوبر المقبل وعلى مدار 6 أشهر عن فرص الاستثمار والأعمال الكبيرة التي تستعد بها دولة الإمارات لخوض مسيرة الـ50 عاماً جديدة في تاريخها التنموي المشرق على المستويين العالمي والإقليمي، والتعريف بالمشاريع الوطنية، التي باتت تتمتع بها الدولة لتحتل الصدارة بين أفضل دول العالم للعيش والعمل.

تمثل البيئة الاقتصادية المنفتحة والتشريعات العصرية والمرنة والبنية التحتية المتطورة والقوية وقيم التسامح وبيئة الاستثمار الآمنة والحوافز المتعددة، فضلاً عن سهولة ممارسة الأعمال، وغيرها من العوامل المهمة والضرورية، خلطة الإمارات السحرية لاستقطاب واستقرار الأعمال والاستثمارات على مدار تاريخ الدولة ومرتكزاً أساسياً للترويج لملف الإمارات الاقتصادي خلال الحدث العالمي.

وبدعم ورعاية من قبل القيادة الرشيدة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، قامت حكومة دولة الإمارات بإعداد عدة استراتيجيات وخطط مستقبلية، وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط الاستراتيجي، ولمواصلة رؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين والمضي قدماً على خطاهم، ولتحقيق أهداف القيادة الرشيدة للدولة في جذب الاستثمارات وأفضل العقول إلى الدولة.

الإمارات من أفضل دول العالم

وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة «رؤية الإمارات 2021» التي تهدف إلى تعزيز مركز الدولة كواحدة من أفضل البلدان في العالم، وبغية تحقيق هذا الهدف، تم إطلاق «الأجندة الوطنية» والتي تضم مؤشرات الأداء الرئيسية، وهي بمثابة دليل للدولة في مسيرتها للوصول إلى ما تصبو إليه، وتعمل في معظمها على مقارنة مرتبة دولة الإمارات في المؤشرات الدولية بدول العالم المختلفة.

مسؤولية وطنية

وفي سياق استعدادات دولة الإمارات لـ«إكسبو»، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، استعداد الإمارات لاستضافة «إكسبو 2020 دبي»، مشيراً سموه إلى أن إقامة الحدث بعد جائحة «كوفيد-19» هو نجاح للعالم وتفاؤل بتعافي الحركة الاقتصادية والثقافية العالمية، كما أن نجاح استضافة أكبر حدث عالمي في تاريخ المنطقة مسؤولية وطنية، خاصةً وأنها تتزامن مع احتفال دولة الإمارات باليوبيل الذهبي بمرور 50 عاماً على مسيرة الدولة التنموية.

وقال سموه: «إن (اكسبو 2020 دبي) فرصة غير مسبوقة ولن تكرر في المنظور القريب، وبالتالي لا بد من تسخيرها لخدمة الخطط الاستراتيجية الوطنية للخمسين عاماً القادمة، ويتضمن ذلك أن تتخذ كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، وعلى رأسها الوزارات الاتحادية دوراً قيادياً في تنفيذ برامج في «إكسبو» وتعزيز آفاق التعاون مع الدول والمؤسسات العالمية العامة والخاصة، ما سيسمح للإمارات بأن تمارس دوراً قيادياً في رسم الأجندة العالمية وفي القضايا العالمية ذات الصلة بمصالحنا الوطنية».

إنجازات استثنائية

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة: «سنروي للعالم من خلال(إكسبو 2020 دبي) كيف كان اتحادنا هو منطلقنا نحو إنجاز تجربتنا التنموية الرائدة، وكيف وضع الآباء المؤسسون الركائز القوية لنهضتنا ورسخوا التعاون نهجاً وثقافة حياة وأداة للتطور والنماء، وسيلمس العالم عن قرب ما حققناه من إنجازات استثنائية في وقت قصير من عمر الزمن ويتعرف إلى تراثنا وتقاليدنا ومنظومة قيمنا الحضارية، ويعيش تجربتنا في التنوع والتعايش واحتضان دولة الإمارات شعوب العالم على اختلاف أعراقهم ومعتقداتهم بروح التسامح واحترام الآخر».

عمل عن كثب

وعلى المستوى الاقتصادي، تعمل حالياً وعن كثب كافة الفعاليات الاقتصادية الحكومية والشركات الحكومية والخاصة والمستثمرين لاستعراض فرص الاستثمار المثالية التي تتمتع بها الدولة في جميع القطاعات خلال (إكسبو 2020 دبي).

وتسعى هذه الفعاليات والشركات لاقتناص فرصة هذا التجمع الدولي الكبير وغير المسبوق لطرح مشاريع وتصورات تعكس صورة الإمارات الاقتصادية الجديدة لعقود مقبلة أمام دول العالم وشركاته الكبرى ومستثمريه للعمل والتوسع على أرض الإمارات التي باتت بوابة العالم لمنطقة الخليج العربي وقارتي آسيا وإفريقيا وهمزة وصل بين دول العالم أجمع.

وتتجهز التصورات الاقتصادية للطرح والمناقشة خلال أشهر «إكسبو» الـ6 بعد حالة من الضبابية وعدم اليقين التي شهدها العالم بفعل جائحة «كوفيد-19». ومع النجاحات العالمية الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في مواجهة «كوفيد-19» تتهيأ دولة الإمارات لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي على وقع عشرات القوانين والقرارات والمبادرات، التي أطلقتها مؤخراً لدعم الاقتصاد وقطاعات الأعمال وتعزيز قدرتها على مواصلة النمو والتطور والانطلاق لمرحلة ما بعد «الجائحة».

تعزيز مناخ الاستثمار

أسهمت القوانين والتشريعات واللوائح الاقتصادية الجديدة التي أطلقتها حكومة الإمارات في تعزيز مناخ وجاذبية الاستثمار في الدولة ورفع تنافسيتها العالمية والإقليمية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال «إكسبو 2020 دبي» فيما تمثل الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وتعديلات قانون الشركات التجارية، دفعة قوية للاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.

وأظهرت حكومة الإمارات على مدار تاريخها مرونة كبيرة في تغيير وتعديل التشريعات لمواكبة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية والتطورات الكبرى والمتسارعة بجميع المجالات لا سيما مجال التكنولوجيا والصناعة والابتكار لتعزيز الاقتصاد المعرفي.

وتبنت الدولة تاريخياً التوجهات المستقبلية المتعلقة بالتكنولوجيا المتقدمة والبحوث والدراسات واستقطاب المواهب لمواكبة توجهات الاستثمار العالمية ومتطلبات المستثمرين، لرفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي.

عربون ثقة

وبحسب وزارة الاقتصاد، حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دولة الإمارات نمواً بنسبة 44.2% خلال عام 2020 مقارنة بـ2019، حيث بلغت 19.88 مليار دولار، ما يعد عربون ثقة كبيراً في اقتصاد الدولة، رغم تداعيات جائحة «كوفيد-19» التي ألقت بظلالها على حجم الاستثمار والتجارة واقتصادات العالم. وارتفع الرصيد التراكمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل لنحو 174 مليار دولار، محققاً نمواً بنسبة 12.9% خلال الفترة ذاتها.

وقالت وزارة الاقتصاد: «إن الإمارات تقدمت من حيث قدرتها على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 3 مراتب، عما كانت عليه في عام 2018 وحلت في المرتبة 24 على المستوى العالمي خلال عام 2019، في حين حلت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى منطقة غرب آسيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة مستحوذة بذلك على ما نسبته 49.4% من إجمالي تدفق الاستثمار الأجنبي الداخل إلى دول منطقة غرب آسيا لعام 2019، في الوقت الذي حافظت على مرتبتها الـ19 عالمياً لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارج منها وإلى دول العالم، وذلك وفقاً لتصنيف الأونكتاد من خلال تقرير الاستثمار العالمي 2020.

الاستثمار الأجنبي

حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والـ15 عالمياً في مؤشر «كيرني» للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الجاري 2021، متقدمة 4 مراتب مقارنة بالعام الماضي 2020، ومتفوقة بذلك على عدد من الاقتصادات العالمية الكبرى ضمن الترتيب العام للمؤشر مثل سنغافورا وأستراليا والبرتغال والدنمارك وأيرلندا والبرازيل وفنلندا.

يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية«أونكتاد» كان قد قدر انخفاض حجم التدفقات الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة على مستوى العالم خلال عام 2020 بنسبة تراجع تبلغ 42% وكذلك الأمر بالنسبة لمجموعة دول غرب آسيا بنسبة تراجع قدرت بنحو 24% بسبب اجتياح فيروس«كورونا» للعالم وحالات الإغلاق الكاملة والجزئية في بعض دول العالم، إلا أن الإمارات أبت الانسياق لهذا الانخفاض وحققت نمواً ملموساً في هذا الأمر رغم حالة عدم اليقين التي تسود الاقتصاد العالمي، وذلك في ظل الأسبقية التي حققتها الدولة في التعامل مع الجائحة العالمية والحد من تداعياتها، حيث سجلت الإمارات أعلى معدلات التطعيم عالمياً.

فرص جذابة

وتوفر الإمارات فرصاً استثمارية جاذبة ومجزية جداً للمستثمرين العالميين في قطاعات كثيرة أبرزها القطاع اللوجستي والصناعة والصحة والغذاء والطاقة المتجددة، كما توفر البيئة المستقرة والجاذبة لجميع الاستثمارات، لاسيما طويلة الأجل.

وتمثل بيئة الأعمال الموثوقة في دولة الإمارات أحد أهم العوامل التي تعزز فرص استقطاب الاستثمارات العالمية المستوى في شتى القطاعات كالخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والصناعة والزراعة والرعاية الصحية والتكنولوجيا والتكنولوجيا الحيوية مدعومة بعوائد كبيرة ومنخفضة المخاطر في نفس الوقت للمستثمرين على المدى الطويل.

واستعدت الدولة للخمسين عاماً المقبلة من خلال التحديث والتطوير للتشريعات والأنظمة الداعمة لبيئة الاستثمار بالتوازي مع تعزيز الاستثمارات في البنى التحتية وتوفير مجالات العمل الجديدة المستقبلية لصالح الأجيال المقبلة وبالاعتماد على قطاعات غير نفطية.

تملك بنسبة 100%

وفي سياق القوانين المشجعة على استقطاب الاستثمارات أعلنت وزارة الاقتصاد أن قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 1 يونيو/ حزيران المقبل، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100% في الأنشطة الاقتصادية.

وكانت حكومة الإمارات قد اعتمدت مؤخراً تعديل قانون الشركات التجارية، وإلغاء الشرط الذي يلزم المستثمرين والشركات العالمية التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من مواطني الدولة، وذلك بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات رائدة عالمياً، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات لتوفير مناخ اقتصادي وفق أفضل الاتجاهات والممارسات الحديثة في مجال الاستثمار، وبما يواكب مستهدفات الدولة للخمسين عاماً المقبلة.

122 نشاطاً

وتقدم الإمارات العديد من الحوافز الاستثمارية لرواد الأعمال، للاستثمار في 122 نشاطاً، و13 قطاعاً داخل الدولة، ونظام تأشيرة مرن يسمح بتجديد الإقامة كل 10 سنوات، وقطاع مصرفي قوي، مع مستويات عالية من السيولة في ظل الدعم الحكومي المستمر، وعدم وجود قيود على تحويل العملات الأجنبية، وعملة مستقرة ومرتبطة بالدولار، وحرية تامة في تحويلها لعملات أخرى، وانخفاض معدل التضخم، وانخفاض التعرفة الجمركية بين صفر و5% بالنسبة لجميع البضائع تقريباً.

بيئة أعمال مثالية

وهيأت الإمارات بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، ومرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية والاقتصاد الرقمي والبنية التكنولوجية المتقدمة والحكومة الذكية، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى. وتعد الكوادر والقوى العامة في الدولة ضمن الأكثر كفاءة ومهارة في العمل على مستوى العالم، ويسهم التعدد الثقافي لسكان الدولة في تعزيز الإنتاجية والابتكار لدى تلك القوى العاملة.

وتسري مزايا قانون الاستثمار الأجنبي المباشر على كل مشاريعه التي يرخص لها في الدولة باستثناء المناطق الحرة، كما تعامل شركات الاستثمار الأجنبي المباشر المرخصة معاملة الشركات الوطنية. من جانبها أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي عن تحديد 1105 أنشطة تجارية وصناعية مسجلة لديها لحق تملك ترخيصها الاقتصادي لغير المواطنين من أشخاص طبيعيين واعتباريين بما يتيح لهم حق تملك الشركات التجارية بملكية تامة أو بأي نسبة لممارسة هذه الأنشطة على مستوى إمارة أبوظبي.

وجاء ذلك في قرار صادر عن الدائرة بشأن الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي وذلك استناداً إلى القوانين الاتحادية والمحلية والقرارات السابقة بهذا الشأن وخاصة المرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لعام 2020 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لعام 2015، بشأن قانون الشركات التجارية بإضافة مواد تتيح للأجانب تأسيس الشركات وتملكها بنسبة 100%.

مناطق حرة متخصصة

ورسخت الإمارات مكانتها بين أفضل دول العالم في الاستثمار عبر مناطق حرة ومتخصصة عالمية المستوى، حيث شهدت المناطق الحرة والاستثمارية في الإمارات نشاطاً كبيراً خلال الأشهر القليلة الماضية، مستفيدة من المحفزات التي أطلقتها العام الماضي وأسهمت في مجملها بزيادة جاذبيتها وتنافسيتها مقارنة بنظيراتها في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط بشكل عام.

وارتفع عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة إلى نحو 60.6 ألف شركة مع نهاية النصف الأول من فبراير/ شباط الماضي، بزيادة 3.4% مقارنة بنهاية الشهر نفسه 2020 وفقاً للأرقام الصادرة عن»السجل الاقتصادي الوطني. وتتميز الإمارات بوجود أكثر من 44 منطقة حرة واستثمارية، موزعة على جميع إمارات الدولة ما جعلها تتصدر المركز الأول في توفير مثل هذه المناطق على مستوى الشرق الأوسط.

وتظهر الإحصاءات الرسمية أن الشركات العاملة في المناطق الحرة والاستثمارية شكلت 8% من إجمالي عدد الشركات المسجلة في الإمارات مع نهاية النصف الأول من فبراير/ شباط 2021. ويتركز الجزء الأكبر من المناطق الحرة والاستثمارية في إمارتي أبوظبي ودبي، ما يفسر استحواذهما على أكثر من 75% من عدد الشركات العاملة في هذه المناطق.