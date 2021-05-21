شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين شرطة دبي و«الأوقاف» في المبادرات الإنسانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقعت القيادة العامة لشرطة دبي، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بالإمارة، وذلك في إطار توطيد أواصر التعاون والتنسيق بين الجهتين لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين، وتوحيد الجهود المشتركة وبصفة خاصة في المبادرات الإنسانية والمسؤولية المجتمعية.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، اللواء عبدالله حسين خان أهلي، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والدعم اللوجستي، وعلي محمد المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.

ورحب اللواء أهلي، في بداية اللقاء بالشراكة بين الجانبين، مؤكداً أن شرطة دبي تعمل على تعزيز شراكتها مع مختلف الجهات، وأن جوانب المسؤولية المجتمعية والمبادرات الإنسانية تعد إحدى أولويات خطط المبادرات التي تحرص شرطة دبي على تنفيذها.

من جانبه، قال علي المطوع، إن إبرام مذكرة التفاهم مع شرطة دبي يأتي استكمالاً للتعاون المشترك في العديد من المبادرات مع مختلف القطاعات في شرطة دبي، وتحرص المؤسسة على تعزيز العمل مع مختلف الدوائر والمؤسسات والجهات الحكومية في الإمارة، إيماناً منها بأهمية تكامل العمل المؤسسي بين مختلف الجهات.