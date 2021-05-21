شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 3 آلاف مستفيد بالتمويل الأصغر النانو بقيمة 790 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد المستفيدين بمنتج التمويل الأصغر النانو، والذي يتم تقديمه من خلال شركات تمويل المشروعات متناهية الصغر في نهاية عام 2020 وبلغ نحو 3429 مستفيد بقيمة تمويل بلغت 790 ألف جنيه، موزعة بين 1488 مستفيد بالنشاط الخدمي بنسبة 43.39% من إجمالي عدد المستفيدين، بقيمة 348.7 ألف جنيه بنسبة 44.14% من إجمالي قيمة التمويل.

وبلغ عدد المستفيدين من التمويل الأصغر النانو بالنشاط التجاري 1124 مستفيد بنسبة 32.78% من إجمالي عدد المستفيدين، بقيمة 254.4 ألف جنيه بنسبة 32.2% من إجمالي قيمة التمويل، وبالنشاط الإنتاجي بلغ عدد المستفيدين 805 مستفيد بنسبة 23.48% من إجمالي عدد المستفيدين، بقيمة 184 ألف جنيه بنسبة 32.2% من إجمالي قيمة التمويل، وبالنشاط الزراعي بلغ عدد المستفيدين 12 مستفيد بنسبة 0.35% من إجمالي عدد المستفيدين، بقيمة 2900 جنيه بنسبة 0.37% من إجمالي قيمة التمويل.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أعلنت في فبراير 2019، السماح لشركات التمويل بتقديم خدمة التمويل الأصغر، أو «النانو فاينانس» بحد أقصى 3 آلاف جنيه، ويُمنح للأفراد بشرط السداد في فترة لا تتجاوز 90 يومًا.

«النانو فاينانس» هو أحد أشكال تطبيقات التكنولوجيا المالية الحديثة، التي ينظمها قانون «تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية» والذي يجرى مناقشته في البرلمان.

ويهدف قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، تيسير قيام هيئة الرقابة المالية بدورها الرقابي على الجهات الخاضعة لها، فيما يتعلق بالالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالي غير المصرفي في مجال استخدام التكنولوجيا المالية.

يأتي ذلك في ظل تبني الدولة المصرية سياسة توفير بيئة عمل ناجزة عن بُعد تقوم بشكل أساسي على التبادل الآمن للمعلومات وإشراف رقيب يتوجه بذات القدرة نحو الرقابة الرقمية، ولاسيما في ضوء الإنفاق السخى على تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يقدر بحوالي 160 مليار دولار وبزيادة قدرها 2.5% عن عام 2019.