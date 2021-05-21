شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق منخفضا لكنه يحقق مكاسب أسبوعية بأكثر من 2% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الجمعة وسط ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية وعقب صدور بيانات اقتصادية قوية، لكن المعدن النفيس حقق مكاسب أسبوعية.



وارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 61.5 نقطة في مايو/أيار من 60.5 نقطة في أبريل/نيسان بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 60 نقطة.



وارتفع أيضا مؤشر مديري المشتريات الخدمي في البلاد إلى 70.1 نقطة في الشهر الجاري من 64.7 نقطة في أبريل/نيسان.



يأتي ذلك مع متابعة الأسواق للبيانات الاقتصادية الصادرة والوقوف على أداء سوق العمل الأمريكي ومعدل التضخم ومدى اقترابه من المستهدف.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:27 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.6 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم يونيو/حزيران بنسبة 0.3% أو ما يعادل 5.20 دولار وأغلق المعدن النفيس عند 1876.7 دولار للأوقية، وحقق مكاسب هذا الأسبوع بنسبة 2.1%.