شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يحافظ على مكاسبه بعد بيانات قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية شملت انتعاش قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية إلى مستويات قياسية.



وارتفع مؤشر مديري المشتريات لنشاط الصناعات التحويلية الأمريكي إلى 61.5 نقطة في مايو/أيار من 60.5 نقطة في أبريل/نيسان بينما توقع محللون انخفاض المؤشر إلى 60 نقطة.



وارتفع أيضا مؤشر مديري المشتريات الخدمي في البلاد إلى 70.1 نقطة في الشهر الجاري من 64.7 نقطة في أبريل/نيسان.



يأتي ذلك مع متابعة الأسواق للبيانات الاقتصادية الصادرة والوقوف على أداء سوق العمل الأمريكي ومعدل التضخم ومدى اقترابه من المستهدف.



كان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر هذا الأسبوع قد أظهر مناقشات مقترحة بين الأعضاء في اجتماع أبريل/نيسان تتعلق بتعديل برنامج مشتريات الأصول والتي تقدر بنحو 120 مليار دولار شهريا.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:150 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 89.9 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.6 نقطة.