شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يوسع مكاسبه و"برنت" أعلى 66 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الجمعة رغم ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ووسع الخام مكاسبه، لكنه يتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية.



ويخشى مراقبون من وفرة المعروض العالمي في سوق النفط مرة أخرى، وذلك مع استعداد الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات عن قطاع النفط الإيراني.



وصرح الرئيس الإيراني "حسن روحاني" أن الولايات المتحدة تستعد لرفع العقوبات عن قطاعي الطاقة والبنوك الإيرانيين إذا تم حل الخلافات حول البرنامج النووي في فيينا.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:20 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 90.1 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.1 نقطة وأقل مستوى عند 89.6 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي بحلول الساعة 17:28 بتوقيت جرينتش بنسبة 2.5% إلى 63.5 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.079 دولار وأقل سعر عند 61.5 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم يوليو/تموز بنسبة 2.1% إلى 66.4 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 66.9 دولار وأقل سعر عند 64.5 دولار.