شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعا بالبورصة المصرية خلال أسبوع على رأسها "المنسوجات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 7%، أعقبه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 4.1%، يليه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.7%، ثم قطاع العقارات بنسبة 3.5%، ثم قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.7%، وصعد قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ والموارد الأساسية بنسبة 2.4%، 2.3%، على التوالي.

كما ارتفع قطاع مواد البناء بنسبة 1.8%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.4%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.2%، ثم قطاعي خدمات النقل والشحن والتجارة والموزعون بنسبة 0.6%، 0.1%، على التوالي، فيما تراجعت 5 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 1%، يليه قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 0.5%، ثم قطاعي البنوك والطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.3%.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 10731.96 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 2229.15 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" صعودًا بنحو 2.72% مغلقًا عند مستوى 3181.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعًا بنحو 1.35% مغلقًا عند مستوى 13223.48 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1248.74 نقطة.

وهبط رأس المال السوقى للبورصة المصرية، بنحو 0.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، الأسبوع الثالث في شهر مايو، ليغلق عند مستوى 671.9 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.4%، وقفز رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 348.1 مليار جنيه إلى 349.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 0.3%، وزاد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 111.4 مليار جنيه إلى 113.8 مليار جنيه بنسبة نمو 2.2%.