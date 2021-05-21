العملات الرقمية.. والمستقبل البيئي

لاقت العملات الرقمية، (المشفرة)، خاصة البيتكوين، رواجاً واسعاً في معظم أنحاء العالم بعد أن تداولها كبار المستثمرين، وعلى رأسهم إيلون ماسك، الذي روج لها في فبراير/ شباط، واستثمر فيها 1.5 مليار دولار. ما شجع كثيرين على الإقبال على شرائها أملاً بالربح السريع.

لكن عاصفة ضربت العملات الرقمية، خاصة البيتكوين، مؤخراً بعد تعليق ماسك قبول العملة المشفرة كطريقة لدفع قيمة سيارات تسلا، «بسبب مخاوف تتعلق بالمناخ»، وكذلك فرضت الصين قيوداً جديدة على استخدامها.

ولكن، قد يتبادر إلى أذهاننا سؤال عن علاقة عملة رقمية افتراضية غير ملموسة بالمناخ، وعن كيفية تسببها بأضرار بيئية كبيرة؟ والجواب يكمن في كيفية تعدين العملات الرقمية.

وتعدين عملة البيتكوين هو عملية إنشاء عملة جديدة باستخدام أجهزة الكمبيوتر لحل الخوارزميات وفك الشفرات الرياضية المعقدة. ويقوم مستخدمو «بيتكوين» الذين يُطلق عليهم مجازاً اسم «عمال المناجم»، بعملية حفظ البيانات وعمليات التداول وتسجيلها في سلاسل محاسبية تسمى كل منها «سلسلة الكتل»، وهي أشبه بدفتر الأستاذ العام في عالم المحاسبة. كما تتطلب عملية حفظ البيانات وتسجيلها في سلسلة الكتل أجهزة كمبيوتر ذات كفاءة وفاعلية عالية جداً.

ونظراً لأن العملة لا مركزية، أي أنها لا تخضع لسيطرة الحكومات، فإنه يتم تحديثها باستمرار من خلال شبكة من أجهزة الحاسوب المصممة لهذا الغرض حول العالم. وتستغرق عملية تعدين «البيتكوين» الواحد في المتوسط نحو 10 دقائق على الشبكة لحل البرنامج المعقد ومعالجة كتلة ما، وتنتهي العملية باستخدام كمية كبيرة من الطاقة الكهربائية نظراً لإقبال الكثيرين على تعدين العملة ليحصلوا بالمقابل على العملات والإعفاء من رسوم معالجة المعاملات.

ويقول الخبراء إن جميع العملات المشفرة ضارة بالبيئة نسبياً، لكن تأثير بعضها أقل وفقاً لإحصاءات مراكز البيانات «TRG»، وتعد عملة «XRP» الرقمية أقل ضرراً، لاستخدامها 0.0079 كيلوواط في الساعة، بينما تستهلك «دوج كوين»، التي روج لها إيلون ماسك كثيراً، 0.12 كيلو واط في الساعة، أما «الإثيريوم» فتستهلك 62.56 كيلو واط في الساعة، وتأتي البيتكوين الأكثر نجاحاً في عالم العملات المشفرة، في أسفل القائمة، إذ تستهلك 707 كيلوواط في الساعة الواحدة.

ويعتبر ماسك العملات المشفرة «فكرة جيدة من نواح عدة، ومتفائل بمستقبلها»، ولكنه يعتقد أن ذلك يجب ألا يكون على حساب البيئة. وقال: «لا أنوي بيع عملات البيتكوين التي اشترتها شركته تسلا، وإنما نعتزم استخدامها في المعاملات بمجرد انتقال التعدين إلى طاقة أكثر استدامة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما سننظر في العملات المشفرة الأخرى التي تستخدم أقل من 1 في المئة من الطاقة المستخدمة في تعدين بيتكوين».

(بي بي سي)